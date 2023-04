Lezers reageren getergd na oproep Klaas Knot om Brabantse lonen te verhogen

GEHEIMEN VAN DE STADSGIDS. Het Antwerpen van Tanguy Ottomer: “Elke zaterdag beleef je hier gratis spektakel”

Niemand kent de trekpleisters van een stad beter dan de stadsgids, maar waar gaan zij zélf eten, drinken en ontspannen? We vroegen het aan Antwerps stadsgids Tanguy Ottomer (42). Hij verklapt ons zes ‘verborgen’ plekken in de Scheldestad, weg van de platgereden paden. “Ik hou van wellnessen in het midden van de stad, met uitzicht op een prachtige tuin.”