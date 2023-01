Leer tips en tricks rond lezen met dyslexie

DEURNE Eerste headliner OLT Rivieren­hof bekend: “Roodharige femme fatale”

De jaarwisseling brengt ook de eerste naam van zomerfestival OLT Rivierenhof met zich mee in het gelijknamige park in Deurne. “Charmant, ondeugend, een tikje ordinair… Merol is het allemaal.”

9 januari