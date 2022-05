Laura Tesoro trapt gratis familiefestival Pulptuur op gang

ANTWERPEN 1 mei in Antwerpen: “Opletten dat rijkentaks niet opnieuw valse belofte is die volgende week al vervalt”

De eerste van mei of Dag van de Arbeid is het excuus voor politieke partijen van alle slag om de straat op te komen. Ook in Antwerpen kleurt de stad hier en daar geel-zwart maar toch vooral het rood van PVDA en Vooruit. PVDA-icoon Peter Mertens gaf zondag een uitgebreide speech, niet toevallig aan De Buildrager naast het Stadhuis. “Waken over valse 1 mei-beloftes van andere partijen.”

1 mei