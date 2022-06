Laura Lynn brengt Kapellen aan het zingen

De allereerste editie van Kapellen Zingt was meteen een voltreffer. “We waren in 2017 de zomerafsluiter. Er zakte 3.000 man af naar het gemeentepark om te komen zingen. Het concept werd in 2018 uitgebreid in samenwerking met de gemeentelijke jeugddienst: er werd een KidConcert georganiseerd. De kinderen konden zich ook uitleven in het springkastelendorp, zich laten schminken of genieten van andere randanimatie”, herinnert Kapels organisator Wim Versées van DBV Events zich.