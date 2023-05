Langdurige droogte en zware regenval: Brabantse Delta houdt rekening met extreme situaties

Verkeersinfo Forse hinder op R2 richting Nederland door twee ongevallen: anderhalf uur file

Het is momenteel meer dan anderhalf uur aanschuiven op de R2 richting Nederland. Dat komt door twee ongevallen op de snelweg in het havengebied. Omstreeks 16.10 uur raakte de weg in Lillo volledig versperd. Twintig minuten later vond er een nieuw ongeval plaats aan de Beverentunnel.