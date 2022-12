Kritiek op verhoging van belastingen in Kapellen: “Net op moment dat velen het al zo moeilijk hebben”

“Kapellen mag dan wel de laagste belastingen van de regio behouden, ze is nog steeds één van de grootontvangers per inwoner in de regio. Dat komt omdat het gemiddeld inkomen in Kapellen hoger ligt dan in onze omliggende gemeenten. Het gemiddeld kadastraal inkomen van een woning in Kapellen ligt ook een pak hoger dan in omliggende gemeenten”, schetst Tom Namurois, gemeenteraadslid voor Vooruit. “Gemeentebesturen zoals Stabroek, Kalmthout, Essen en Brasschaat gaan hun belastingen niet verhogen. Deze gemeentebesturen hebben ook te maken met stijgende energieprijzen en indexeringen. Dat we ondanks de hoge ontvangsten toch de belastingen gaan verhogen, blijf ik vreemd vinden. Zeker op een moment dat veel mensen het al moeilijk hebben om op het einde van de maand alle eindjes aan elkaar te knopen. De gemeente had ook de opcentiemen onroerende voorheffing kunnen differentiëren. Zo zou de extra bijdrage voortvloeien uit de miljoenenvilla’s, waardoor de rest van de bevolking gespaard blijft van belastingverhoging.”