Kom op 1 juli meefeesten tijdens Vlaanderen Zingt

Heb jij zin om weer met z’n allen te zingen? Dan hebben we goed nieuws voor jou, want Vlaanderen Zingt komt op vrijdag 1 juli naar Kapellen. Tijdens Vlaanderen Zingt kom je samen met al je buurtbewoners om gezellig mee te zingen met klassiekers in alle talen. Ken jij de teksten niet? Geen probleem! Je krijgt ter plaatse een krantje met al de lyrics in. Afspraak op 1 juli om 19.30 uur in het Gemeentepark in Kapellen. Meer informatie vind je hier.