Kom meer te weten over duurzaam bouwen en wonen op beurs in Kapellen

Antwerpen Eigenaars van populair burgercon­cept Burgers & Grapes openen nieuwe zaak Plump in Antwerpen: “Dezelfde burgers, maar dan nog net iets creatiever”

Liefhebbers van de betere burger mogen al uitkijken naar de opening van Plump in de Kronenburgstraat in Antwerpen. Paolo Guffens (31) en Wouter De Beckker (34), eigenaars van het bekende en populaire burgerconcept Burgers & Grapes in de Vleeshalle in Mechelen, openen er in februari – de exacte datum wordt nog meegedeeld – een permanente vestiging van het fastfoodconcept. “We wilden onze burgers brengen in eigen stad”, klinkt het.

21 januari