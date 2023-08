Kom boeken op de kop tikken op dorpsplein van Kapellen

Drie weken werken aan spoorweg­over­gang Berkenrode­lei

Vanaf vandaag, 14 augustus, werkt Infrabel aan de spoorwegovergang van de Berkenrodelei in Hoboken. De belangrijkste aanpassing is de verbreding van de overweg, maar de heraanleg is ook een voorbereiding op een nieuwe stationsomgeving aan beide zijden van het spoor.