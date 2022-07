Knaloptreden van De Romeo’s moet vuurwerk op kermis in Kapellen waardig vervangen

Trottinettenfeest en De Kapelse Sprint

Verkeershinder

Er gelden op dinsdag 2 augustus van 15.30 uur tot en met 22 uur extra verkeersmaatregelen. De Hoevensebaan, Albertdreef en Essenhoutstraat zijn volledig verkeersvrij. Het is in die periode voor bewoners van de genoemde straten niet mogelijk om hun woning met de auto te bereiken. Parkeren is ook niet toegelaten in die straten. De Oblatenlaan, de Sterrelaan en de Zandstraat zijn onbereikbaar omdat ze in het parcours van de wielerwedstrijden liggen. In de Bergstraat, Biartlei, Binnenweg, Dorpsplein, René De Pauwstraat, Kerkstraat en Sevenhanslei is tijdelijk verkeer in beide richtingen toegelaten. Er geldt een parkeerverbod in de eerste vijftig meter van zowel de Bergstraat als de Sevenhanslei, aan de zijde van de Hoevensebaan. Parking Watertoren blijft bereikbaar, maar enkel via de Dorpsstraat-Kerkstraat.