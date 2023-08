Kleuterschool uit Kapellen neemt tijdelijk intrek in leegstaand woonzorgcentrum voor nonnen

Gloednieu­we gymhal in Kalmthout met veel spektakel geopend

De hypermoderne gymhal op Sportpark Heikant in Kalmthout is zondagnamiddag officieel geopend, waarbij gymnasten demonstraties gaven op de topinfrastructuur. De sportzaal vormt de thuisbasis van eengemaakte club ‘Dynamika’. Al zijn ook andere clubs meer dan welkom. “Zelfs de Australische en Zuid-Koreaanse teams komen zich hier in september voorbereiden op het wereldkampioenschap turnen in Antwerpen”, zegt Tom Van Hauwaert, voorzitter van Dynamika, vol trots.