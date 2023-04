Kleurrijk lichtspektakel trekt veel publiek: ‘Volgende moet mooiste in 25 jaar worden’

Tour in New York werd Prinses Paulientje (61 cm) uit Ossend­recht fataal: ‘Wat voor leven heeft ze gehad...’

OSSENDRECHT - Met haar 61 centimeter staat Prinses Paulientje nog altijd te boek als de kleinste vrouw ooit. Met optredens op kermissen tot in de theaters van New York maakte de Ossendrechtse haar straatarme familie schatrijk. Al voelen nazaten 128 jaar na haar dood ook schaamte. ,,Paulientje is uitgebuit. Onze tantes spraken er niet graag over.’’