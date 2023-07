Kindervakantiewerk in Huijbergen: eerst kleurhengelen, daarna reizen door Europa

Kalmthout eert Herman Vansprin­gel exact halve eeuw na groene trui door eentje te hangen aan monument

Het is exact een halve eeuw geleden dat Vlaams wielerlegende Herman Vanspringel de groene trui pakte in de Tour de France. Maar liefst negentien ritten lang heeft hij die mogen dragen. En voor elke etappe laat supersupporter Luc Wuyts iedere dag een groen truitje ophangen door oud-renners. Dat gebeurde vrijdag aan het monument voor Vanspringel in Kalmthout. Het door Frans Verbeeck gesigneerd exemplaar werd over de kapstok geplaatst door burgemeester Lukas Jacobs (CD&V).