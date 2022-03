Kind bedreigt schoolgenoot (7) met zakmes: “Hij zette mes op de keel en zei: ‘I kill you’”

“Dat kind nam mijn 7-jarige zoon in een commandoklem, zette een mes op zijn keel en sprak de woorden: ‘I kill you’.” Dat zegt papa Gaëtan Vanderveken uit Kapellen aan onze redactie. “Mijn zoon schokte en huilde toen hij zijn verhaal deed.” De politie en de burgemeester doen het verhaal af als grootspraak: “Eén ouder is dit verhaal aan het opblazen. Nog even wachten en het is de guillotine van de Franse Revolutie geweest. Al willen we het ook niet minimaliseren”, zegt burgemeester Dirk Van Mechelen.