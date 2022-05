Kermis, rommelmarkt en allerlei optredens: Kapellen mag zich opmaken voor 34ste Dorpsdag

ANTWERPEN De terugkeer van de verzoekjes: dj’s draaien wat het publiek vraagt op allereer­ste Singletjes­nacht. “Feestvier­ders mogen gerust in ons oor komen brullen”

“Hey deejay, ik heb een oogje op iemand, wil je de Kuskesdans nog eens draaien?” Of hoe je je met één quote op een feest uit de jaren stillekes waant. Het is het concept van de allereerste ‘Singeltjesnacht’ eind deze maand in verborgen parel Het Leienpaleis. “Een hedendaagse deejay voelt zich te goed om verzoekjes te aanvaarden, daar doen wij niet meer aan mee.”

12 mei