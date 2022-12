Keramiste Margot Thyssen wint Kapelse cultuurprijs

Thyssen is gespecialiseerd in gegoten porselein uit meerdere lagen. Ze wint de ene internationale prijs na de andere. Zo kreeg ze onlangs een Special Judges’ Award op de International Ceramics Competition in de Japanse stad Mino, waarvoor 2.145 deelnemende kunstenaars uit de hele wereld maar liefst 3.683 kunstwerken inzonden. Haar oeuvre is ondertussen wereldwijd verspreid. Thyssens werken staan tentoongesteld in diverse musea in Europa en het Verre Oosten.