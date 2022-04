Kapellen maait minder voor meer biodiversiteit

De bermen in Kapellenbos worden nog maar vier keer per jaar gemaaid in plaats van zes maal. Enkele grasvelden worden ook minder vaak gemaaid zoals het weiland in de Neerhoflaan, de graszones ter hoogte van de sporthal in Putte en het grasveld aan de Antwerpsesteenweg aan de spoortunnel. In sommige gevallen wordt enkel een netheidsstrook gemaaid, zoals in de Oude Galgenstraat. Een strook van ongeveer één meter breed langs de rand van de rijweg en de opritten wordt gemaaid, maar de rest van het gras mag blijven groeien en wordt enkel nog einde juni en einde september gemaaid.