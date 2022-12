Kapellen klinkt op 2023 op 8 januari

Kapellen Winkelcen­trum in Kapellen in volle drukte geëvacu­eerd na brandstich­ting in ondergrond­se parking

Het shoppingcenter langs de Antwerpsesteenweg in Kapellen werd zaterdagmiddag even ontruimd nadat er brand uitgebroken was in de ondergrondse parking. Volgens de politie gaat het om kwaad opzet.

25 december