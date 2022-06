Kapellen bouwt containerwoningen voor 34 Oekraïners: “Druk op gastgezinnen neemt toe”

Zeventien van die containers dienen als slaapruimte, terwijl de drie overige dienst doen als leef- en eetruimte. De units worden vanaf donderdag geplaatst. Nadien worden ze bemeubeld en vervolgens nemen de eerste Oekraïners hun intrek in de tijdelijke woongelegenheden. Ook enkele ruimtes in het dienstencentrum ‘t Bruggeske worden opengesteld voor de Oekraïners als kitchenette, wassalon en sanitair. De vluchtelingen zullen ‘s middags na de standaardshift ook kunnen eten in de cafetaria van het dienstencentrum.

Gebrek aan betaalbare woningen

De reden voor de collectieve opvang is divers. “De oorlog in Oekraïne duurt langer dan verwacht en dat maakt dat ook de opvang van de Oekraïense vluchtelingen in ons land wordt verlengd, waarbij alle gemeenten moeten helpen. Ondertussen neemt de druk toe op de gastgezinnen die ook in Kapellen al enkele maanden onderdak bieden aan de Oekraïners, zeker met de zomervakantie voor de deur”, luidt het in een persbericht van de gemeente. “Onderzoek leerde de voorbije weken dat er in Kapellen geen andere opties zijn dan collectieve opvang te organiseren. Het is zeker op korte termijn haast onmogelijk de Oekraïners te laten doorstromen naar de reguliere woonmarkt vanwege een gebrek aan betaalbare woningen.”

Het collectieve opvanginitiatief financiert de gemeente deels met Vlaamse subsidies. Er wordt momenteel met Vlaanderen gesproken over bijkomende budgetten. De Oekraïners zullen hoe dan ook huur betalen tijdens hun verblijf in de tijdelijke woonsten. “Het is onbekend hoe lang de situatie zal duren. De Kapellenaren nemen in ieder geval samen de verantwoordelijkheid. Alles verloopt in goede verstandhouding met de Oekraïners”, klinkt het nog.