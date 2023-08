Jonge helden schitteren in afwachting van Mathieu en Lotte in Profronde Etten-Leur

HUIZEN­JACHT. Wonen aan het water in Antwerpen: nog betaalbaar of niet? “Apparte­men­ten op de Schelde­kaai­en staan geen drie weken te koop”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. In juli en augustus mag daar een zomers sausje over. Deze week: huizen aan het water in Antwerpen. “De prijs per vierkante meter is nergens in Antwerpen zo hoog als op de Scheldekaaien of het Eilandje”, vertelt vastgoedmakelaar Sebastiaan Hintjens.