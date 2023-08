Jan Maas is trots als ‘knecht’ Mathieu van der Poel: ‘Maakt niet uit dat ik de koers niet uitrijd, nu hebben we wielergeschiedenis’

Van prairiehon­den tot boa’s: redder in nood gezocht voor 120-tal dieren van failliete dierenwin­kel

De dierenwinkel ‘AquaTerraShop’ in Burcht (Zwijndrecht) is failliet. En dat is geen goed nieuws voor de 120-tal overige beestjes. Er wordt dringend gezocht naar een overnemer van de knaagdieren, reptielen, amfibieën en vissen. “De nieuwe eigenaar mag ze allemaal gratis meenemen, al moet hij wel een goede thuis kunnen garanderen”, aldus Steven Teughels van online veilinghuis HammerTime uit Hoevenen (Stabroek).