Jacky Lafon geeft show in Kapellen: “Publiek verwennen met zang, dans én veel humor”

Kapellen Raas het snelst over stormbaan in zwembad en win de Zilveren Zwembad­slets

Kinderen uit de lagere school kunnen op woensdag 25 januari deelnemen aan een ludieke wedstrijd in Kapellen. Wie als snelste over het hindernissenparcours in het zwembad stormt, wint de trofee van ‘Zilveren Zwembadslets’.

15:06