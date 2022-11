Inwoners van Kapellen vanaf maandag naar gloednieuw administratief centrum: “Project heeft veertien jaar geduurd maar we mogen er fier op zijn”

KapellenDe inwoners van Kapellen moeten vanaf maandag 14 november voor een bezoek aan het administratief centrum, het vrijetijdsloket of het dienstencentrum voortaan aan de Hoevensebaan zijn. Na zo’n veertien jaar van gronden verwerven, plannen, saneren en bouwen kunnen de drie nieuwe gebouwen officieel in gebruik genomen worden.

Het administratieve gebouw van de gemeente aan de Antwerpsesteenweg 130 is tot op de draad versleten. Het bood al langer niet meer het comfort voor de werknemers en het voldeed ook niet meer aan de hedendaagse normen. Ook op vlak van klantvriendelijkheid was het niet het meest ideale gebouw. Maar dat alles behoort vanaf maandag tot het verleden. Na veertien jaar is er op de site waar vroeger onder meer een wasserij was gevestigd, zijn er nu in het hartje van Kapellen drie gebouwen openbare gebouwen opgetrokken. “We hebben enerzijds het gloednieuwe administratieve centrum en daarnaast ook het gebouw van het lokaal dienstencentrum met daarboven 48 serviceflats en in het derde gebouw zit het vrijetijdsloket met daarboven nog eens 21 serviceflats”, zeggen schepenen Luc Janssens, Koen Helsen, An Stokmans (Open Vld) en Luc Devriese (N-VA). “De serviceflats zijn allemaal al verkocht en verhuurd.” Burgemeester Dirk Van Mechelen, die altijd trekker is geweest van het dossier, moest door een langdurig ziekenhuisverblijf verstek geven. Hij gaat vermoedelijk volgende week zijn werkzaamheden hervatten.

Volledig scherm De gemeente Kapellen heeft een nieuw logo, maar vooral er zijn drie nieuwe gebouwen ingehuldigd die na 14 jaar in gebruik genomen zijn. © Toon Verheijen

Autorvrij

De drie gebouwen liggen aan een autovrij plein. Met de fiets en te voet kan je er wel door. De gebouwen zijn volledig klimaatneutraal door het gebruik van warmtepompen en zonnepanelen. Er is ook veel lichtinval door het gebruik van vele ramen. “We hopen dat we met dit project ook een beetje trekker kunnen zijn van de dorpskernvernieuwing van Kapellen”, klinkt het bij de schepenen. “De oude huizen en gebouwen, de vervuilde grond waar ooit de wasserij stond hebben nu plaats gemaakt voor iets nieuws. Tegelijkertijd hebben we ook het logo ook laten vernieuwen. Het is een K geworden met groen dat verwijst naar ons groene karakter en het blauw en het geel dat verwijst naar de kleuren van de gemeente.”

Parkeren

Op het gelijkvloers zijn alle administratieve diensten gevestigd. Wie binnenkomt (met een afspraak) kan zich via een digitaal scherm aanmelden en krijgt dan een ticket met wachtnummer en locatie waar hij of zij kan wachten. Op de verdiepingen zijn de verschillende diensten gevestigd. Onder het gebouw is een parking voorzien voor een 170 parkeerplaatsen. Daarvan zijn er 35 voorzien voor Zorgbedrijf Antwerpen dat de serviceflats zal uitbaten. De bewoners van de flatjes mogen de parking ook gebruiken. “De bezoekers mogen de parking gebruiken en betalen het eerste half uur niets en daarna geldt voor de eerste zes uur een tarief van 1 euro per uur”, zegt schepen Koen Helsen. “Na 6 uur wordt dan 0,5 euro. Er zijn ook negen laadpalen voorzien voor elektrische voertuigen. De parking heeft twee uitgangen en er is ook camerabewaking. De parking is open tot middernacht. Daarna kan je de parking nog wel verlaten, maar niet meer inrijden. De parking Watertoren een beetje verderop zal gebruikt worden door het personeel. Voor de bezoekers wordt die ondergronds ook betalend aan hetzelfde tarief. Bovengronds wordt het tweederde voor parkeren met de blauwe schijf en één derde voor vrij parkeren.”

Nieuw telefoonnummer

Vergeet alle oude telefoonnummers, want het lokaal bestuur Kapellen – onder meer de gemeente en het Sociaal Huis – zijn nu telefonisch bereikbaar via het centrale nummer 03 670 29 50. Iedereen kan op zondag 20 november van 10.00 tot 15.00 uur de gebouwen ontdekken. Een rondleiding brengt je in de publiek toegankelijke zones, maar hier endaar kan je ook een blik werpen in de backofficeruimtes. Je krijgt eveneens toelichting over de werking in de gebouwen. Voor zo’n rondleiding schrijf je je gratis in via de webwinkel op www.kapellen.be. Achteraf krijg je ook een drankje aangeboden.

