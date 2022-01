Inbrekers stelen dwergteckel op oudejaarsnacht uit appartement: “Scott is als een kindje voor mij...”

Stabroek/Kapellen/Brasschaat/Schoten/Brecht/Schilde/Ranst Na otter zet GroenRand boommarter in de kijker

De wolf is bezig aan een serieuze comeback in Vlaanderen. Al mag dat ook over de boommarter gezegd worden. Die soort wil GroenRand in 2022 in de kijker zetten. De natuurvereniging, die zich focust op de regio rond de Antitankgracht, heeft in kader daarvan een nieuwe website gelanceerd.

4 januari