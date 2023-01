Inbreker op heterdaad betrapt door bewoners in Ossendrecht

Brasschaat Gezocht: vrijwilli­ge chauffeurs voor handicar

De handicar brengt minder mobielen alsnog op hun bestemming. Het initiatief draait op vrijwilligers. En daar is dienstencentrum ‘t Bruggeske uit Kapellen nog naar op zoek. Wie op woensdag of om de week op maandag of vrijdag zou willen chauffeuren, kan zich melden via 03 670 28 03 of bruggeske@kapellen.be.

16 januari