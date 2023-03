In Woensdrecht is het aantal mensen met een WW-uitkering fors gedaald

Nieuwe denktank ‘STAD24’ wil politieker en burger dichter bij elkaar brengen: “In volle schijnwer­pers, niet in de achterka­mer”

De politiek is van iedereen. Dat is het uitgaanspunt van ‘STAD24’, het kersverse politieke project van Beweging.net, die verschillende sociale organisaties bij elkaar brengt. Dit weekend ging de eerste sessie door van geëngageerde burgers die dialoog en samenwerking centraal zetten. “De burger wakker shotten om in actie te schieten, en de politiek wakker schudden dat ook toe te laten.”