Ilse kreeg op haar vijftigste diagnose van parkinson: “Onzekere toekomst, maar ik kruip niet weg in een hoekje”

Stabroek Dave Matthysen kroont zich tot gansrij­ders­ko­ning in Hoevenen

Op het gansrijden in Hoevenen wist Dave Matthysen afgelopen zondag de kop eraf te trekken. Op amper een half jaar tijd is hij voor de tweede keer koning, want hij pakte ook op de uitgestelde editie van vorig jaar in september de titel bij de Hoevense gansrijders. Hij mag aanstaande zondag in Zandvliet meestrijden voor de keizerskroon.

28 maart