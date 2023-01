‘Ik denk: leve de chaos in mijn tuin. Rust. In het voorjaar mag het weer netjes worden’

GastschrijversHeeft u er altijd al van gedroomd om een keer ‘de krant te halen’? Om uw schrijftalent te delen met anderen? Dan is dit uw kans! Wij bieden een podium aan mensen die het leuk vinden om te schrijven. En dat doen we in de wekelijkse rubriek Gastschrijvers.

Buiten ligt een goudkleurig tapijt

Vanuit de huiskamer kijk ik, zittend aan de volle eettafel, altijd in mijn achtertuin. Ik zie op dit moment een nagenoeg kale vlinderstruik, een kale appelboom, een kale metershoge ginkgo bilobaboom, een kale klimroosstruik, een kale heester en een kale klimrozenstruik. Genoeg bomen en struiken, maar geen van alle draagt blad.

De grond in de tuin ligt voor een groot deel bezaaid met het gevallen blad van de ginkgo. Een goudkleurig tapijt in mijn achtertuin in plaats van de donkere zandgrond of grijsgrauwe tegels.

Ik heb dat blad weken geleden in één keer allemaal opgeveegd. Nu ligt er weer een heleboel gevallen blad en bedekt de donkere grond.

Het goudkleurige blad laat ik drogen en gebruik ik nuttig als ondergrond in mijn kliko voor GFT (groente-, fruit- en tuinafval). Dat blad houdt de kliko goed en gratis schoon. Dus zo veel mogelijk recyclen maar dat blad. En later maakt de afvalverzamelaar er nog eens compost van. Dat betekent dubbel duurzaam.

Ik laat de natuur in mijn tuin in dit jaargetijde zo veel mogelijk met rust. De tuin is in deze winterperiode gebaat bij voldoende rust. Laat hem maar lekker genieten van wat wij mensen altijd rotzooi noemen. De planten zijn erg blij met die rotzooi.

O ja, het blad van de ginkgo gebruik ik ook als bescherming van diverse boom- en plantenwortels tegen de vorst. Mijn kuipplanten voorzie ik in de winter altijd van een flinke laag gevallen blad. Dat is een prima bescherming tegen koude voetjes. Een goed beschermde wortel redt mijn planten van een ongewisse dood en in het voorjaar laten zij hun dankbaarheid zien door weer ontzettend mooi uit te lopen.

Ik denk: leve de chaos in mijn tuin. Rust. In het voorjaar mag het weer netjes worden. Voor nu is het: Rotzooi - Mooi.

Kees van Rijsbergen,

Roosendaal

Pindakaas of mosterd als broodbeleg

Als ukkie wilde ik mijn ouders verrassen met een ontbijt op bed. Wij waren allemaal gek op pindakaas. Ik was nog maar net groot genoeg om een pot broodbeleg uit de kast te kunnen pakken.

Maar gelukkig, dat wat ik zocht stond op een plek die ik kon bereiken. De geelbruine lekkernij smeerde ik lekker dik op twee boterhammen.

Mijn ouders keken verbaasd op toen in de vroege ochtend de slaapkamerdeur openging. Hun kleine dreumes bracht een onverwacht ontbijt op bed. Op het dienblad lagen twee heerlijke boterhammen, besmeerd met iets wat pindakaas leek te zijn.

Maar bij de eerste hap betrokken direct hun gezichten. Ik kon op die leeftijd nog niet lezen en had op kleur een beleg voor op brood gekozen. Dat bleek mosterd te zijn.

Misschien had ik met deze welgemeende verrassing werkelijk iets willen goedmaken. Of zou het toch een onbewuste wraakactie zijn geweest voor dat wat een paar dagen daarvoor was gebeurd? Toen lag er tijdens het avondeten namelijk op mijn bord een groen andijvieprakje dat ik absoluut niet wilde opeten.

Mijn ouders waren altijd bijzonder scheutig met de fles tomatenketchup. Die goten zij over een maaltijd als iets mij niet smaakte. Nog steeds eet ik geen witlof of andijviestamp mét ketchup, maar ketchup met witlof of stamp. Maar deze maaltijd wilde ik niet naar binnen werken, ondanks de dikke laag rode smaakmaker.

Met als resultaat een ouderlijke maatregel, die inhield dat ik met het volle bordje in mijn slaapkamer werd gezet. Ik mocht er pas uitkomen als ik alles had genuttigd. En inderdaad, toen ze na enige tijd kwamen kijken, was mijn bordje leeg.

Maar er zaten wel verdachte veegsporen op het randje van mijn bord. Na enig zoekwerk vond mijn moeder de maaltijd in een van de lades van een kledingkast.

Die avond kroop ik met een lege maag in mijn bed.

Astrid Kucher,

Breda

Een kleintje bier in 2023?

Is ons glaasje bier een zaak van ondergeschikt belang? Of gaat het in dit geval echt om mindere kwaliteit of een lager alcoholpercentage? Ook het komend jaar dus misschien wel de belangrijkste vraag: Is het glas halfvol of ligt het nu echt op een te zware maag?

In de aanschaf is het goudgeel goedje feitelijk altijd onbetaalbaar. Maar met ons eigen Breda Bier terug, is er zoveel meer haalbaar.

We trekken dus ten strijde, de terugkeer van die traditie moet ons verblijden!

Onze eigen brouwerij als trouwerij. Als een teruggave die echt wordt teruggegeven.

Een Haveneiland dat zich onafhankelijk verklaart. Voordat een Spanjaardsgat nog groener uitslaat. En daar met excuses én pardon, terug dat ponton. En dan met die mast terug op de Spinola, snel even vriendjes met gewoon een Breda in Espagna.

We horen Vader Abraham het hele jaar op het carillon en dun Ger vast nog eens op de flessengong. Een trommelaar, Joep, fietshandhaver of stadszwerver krijgt een onderscheiding. Totdat er uit de nieuwe fontein niets anders zal spuiten uit de leiding.

En zodat echt alle wegen zullen lijden eeuh leiden naar de stad. Per deelwaterscooter, nachtbus, HSL, van Hulst tot Schiphol, is da wat.

Een doorgetrokken Mark, Beneden-Breda of under the rainbow, lekker alles uitgebaggerd, en al het ander bier, hup naar grofvuil of stort. Vort. Niks cultuur, niks veels te duur. Breda brengt het wereldmerk samen. Amen.

Laat van Haribo tot Van Melle het ‘t Zoet van de overwinning smaken. We gaan ‘hem’ komend jaar eens goed raken.

Zodat te horen is tot in het NAC-stadion: het nieuwe woord van het jaar BIERPLAFOND!

En al hangen klokken op half elf bij Sint-Joost. Een hele goeie proost!!

Theo Kloet,

Breda

Persoonlijk record op de marathon verbeterd of toch niet

Jarenlang schreef ik mij op 31 december in voor de Marathon Rotterdam, die plaatsvindt in april. Als de inschrijving de brievenbus ingleed, was dat een moment van ‘binnenkort gaan we er weer voor’. Knallen door de Rotterdamse straten tussen de tienduizenden toeschouwers en finishen op de Coolsingel, momenten om nooit te vergeten.

Maar de Marathon Rotterdam in 2006 ging anders! Een paar weken voor het evenement had ik het startnummer ontvangen. Blij met het vooruitzicht. Maar een goede week voor de wedstrijd raakte ik geblesseerd.

Oei, klaar voor de marathon, maar kan ik wel starten? Nee dus, met krukken starten gaat nu eenmaal niet. Wat nu? Flink betaald voor een startnummer en nu kan het de vuilnisbak in. Gaan we niet doen!

Ik vroeg aan onze zoon, die op dat moment al een aantal marathons gelopen had, of hij in mijn plaats wilde starten. Dat mocht officieel niet, want een startnummer is niet overdraagbaar. Hij stond dus op die dag in het startvak met mijn startnummer.

Nadat Lee Towers You never walk alone had gezongen, klonk het startschot, en weg waren de duizenden lopers. Het avontuur tegemoet. Op de Erasmusbrug stond ik, met tranen in de ogen, de atleten op te wachten. Even later liepen ze mij voorbij.

Mijn vrouw en ik zagen onze zoon finishen en vingen hem op toen hij de finishfuik uitkwam. Ik feliciteerde hem met het uitlopen van de marathon. En hij feliciteerde mij met het verbeteren van mijn persoonlijk record. In Eindhoven had ik ooit 3.28 gelopen en hij liep nu 3.25.

Die laatste tijd staat op de toegestuurde oorkonde met mijn naam erop. Maar als mensen mijn snelste tijd willen weten, zeg ik 3.28. Dat heb ik ooit gelopen en niet 3.25. Ze zeggen: eerlijk duurt het langst!

Dion Joosten,

Putte