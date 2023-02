Hoogerheide maakt zich op voor WK-hoogmis: 50.000 veldritfans verwacht

Borsbeek Explosie schrikt Borsbeek op en vernielt voordeur: bewoners getroffen pand opgevangen in gemeente­huis

In de De Robianostraat in Borsbeek is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan bij het pand met huisnummer 67. De ontploffing schrikte de buurt op en vernielde de voordeur compleet. Het is nog niet bekend wie de aanslag gepleegd heeft of met welk type explosief. Er vielen geen gewonden. Op dit moment zouden er geen aanwijzingen zijn dat het incident drugsgerelateerd is.

