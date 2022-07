Hoogboomsteenweg krijgt nieuwe laag asfalt

Het asfalt op de Hoogboomsteenweg in Kapellen krijgt een nieuwe laag tussen de Antwerpsesteenweg en de Koningin Astridlaan. De werkzaamheden gebeuren op dinsdag 2 en woensdag 3 augustus. De omleiding loopt via de Antwerpsesteenweg en de Koningin Astridlaan. Fietsers en voetgangers kunnen gewoon passeren. Ook het asfalt in talloze andere straten in Kapellen krijgen in augustus een onderhoudsbeurt. Meer info via www.kapellen.be/wegenwerken.