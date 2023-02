Honingassortiment en educatief kleurboek verkozen tot beste jonge ondernemingen

Kapellen/AntwerpenMaar liefst 28 groepjes jongeren kwamen zaterdag hun eigen product voorstellen en aan de man brengen in Shopping Promenade Kapellen. Het honingassortiment van HoneyBees werd verkozen tot beste mini-onderneming. Het leerrijk kinderkleurboek van 4 The Future kreeg dan weer de prijs van beste Small Business Project.

De scholieren en studenten mochten in het Shopping Promenade Kapellen staan voor de verkoopdag van Vlajo (Vlaamse Jonge Ondernemingen), die het Vlaams Agentschap voor Innoveren & Ondernemen inricht, in samenwerking met de gemeente Kapellen en de Provincie Antwerpen. In kader van hun opleiding hadden de middelbare scholieren een mini-onderneming uitgewerkt, terwijl de studenten van de Karel de Grote Hogeschool Antwerpen nog een wat diepgaander Small Business Project ontwikkelden. In beide onderwijsconcepten brengen de jongeren een eigen product op de markt, waarmee ze de geleerde vaardigheden in de praktijk omzetten.

In de hal van het shoppingcenter probeerden de jongeren aan hun stands een gevarieerde waaier aan producten te verkopen: Marokkaanse koekjes, milieuvriendelijke kaarsen zonder parafine, een kalender uit biologisch materiaal met feestdagen uit verschillende culturen, een bordspel over energie... Een deskundige jury bestaande uit onder meer winkelcentrummanager Christophe Peeters en Kapels schepen voor Lokale Economie An Stokmans beoordeelde de jonge verkopers. De prijs voor beste verkooptechnieken ging naar het project EHBF door KdG-studenten. Zij ontwikkelden een waterdicht zakje om aan de fiets te bevestigen, waarin een combinatie van een EHBO- en fietskit inzit. De scholieren achter ‘Sustonable’ van Sjabi Puurs mochten naar huis met de titel van beste verkoopstand, waar ze stenen onderleggers uit steenafval presenteerden.

(Lees verder onder de foto)

Volledig scherm 'Woodie Planks' van scholieren uit het Mater Salvatorisinstituut in Kapellen eindigde derde in de categorie 'beste verkoopstand' © emz

Vier soorten honingzeep

De jongeren zelf stemden ‘HoneyBees’ van het Sint-Lievenscollege in Antwerpen tot favoriet. De vijf kerels wonnen niet alleen de studentenprijs, maar kregen ook de titel van beste mini-onderneming. De jongens verkopen lokale honing. “We hebben ook nog een randassortiment honingproducten: vier verschillende honingzeepjes en honinglepels. Later willen we daar ook nog bijenhotels en bloemenzaadjes daaraan toevoegen”, aldus Amory Camps (18) van HoneyBees, die ook nog eens de studentenprijs in de wacht sleepte.

Een volledig ander idee ging aan de haal met de andere hoofdprijs. Het educatief kleurboek van 4 The Future door KdG-studenten Nissrine Ahdi (20) en Louis Huet (18) werd gejureerd als beste Small Business Project. “Aan de hand van het kleurboek kunnen ouders hun kinderen meer leren over het klimaat en de hoge energieprijzen. We zijn bijzonder blij dat de klanten én de jury ons product appreciëren.”

Volledig scherm Nissrine en Louis met hun educatief kleurboek voor kinderen rond thema's klimaat en energie © emz

Volledig scherm De grote winnaar van zaterdag was 'HoneyBees'. De vijf kerels sleepten de studentenprijs en titel van beste mini-onderneming in de wacht. Winnaars v.l.n.r.: Sharan Massy (21), Andre Djurdjevac (19), Amory Camps (18), Thomas Van der Aa (19) en Matisse Steenbeke (18). © emz

Volledig scherm 'Bright Lights' van KdG-studenten behaalde een derde stek in de studentenprijs © emz

Volledig scherm 'EHBF' van KdG-studenten kreeg de titel van beste verkooptechnieken © emz

Volledig scherm 'Sustonable' van Sjabi Puurs ging naar huis met de prijs van beste verkoopstand © emz

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.