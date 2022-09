Hippe wijnbar brengt zuiderse sfeer naar Kapellen

De locatie is niet nieuw voor wie ooit in ‘Auberge de Provence’ is komen eten. “Mijn vader heeft dat succesvol restaurant gestart in de jaren 80” vertelt Gino. “Als Fransman liet hij Kapellen kennismaken met de keuken uit zijn thuisland. Ik heb er ook vijftien jaar gewerkt. Van opleiding ben ik sommelier. We hadden naast het restaurant nog een wijnhandel. In 2010 zijn mijn ouders op pensioen gegaan.”

Prachtige tuin

De ondernemingszin zit duidelijk in de genen van de familie Mangiapan. Samen met zijn beste kameraad Frank Madelein startte Gino in 2015 ‘Wine & Friends’, een bedrijfje in wijntrucks. “Het was een enorm succesverhaal. Al viel het door corona wat stil. Dat gaf ons de ruimte om te herbronnen. Nadat mijn ouders het pand van het restaurant nog tien jaar bewoond hadden, kwam het vrij te staan. Ik vertelde Frank dat ik nog wel een plekje kenden waar ze nood hadden aan een wijnbar. Frank, mijn schoonvader en ik hebben het huis op drie maanden tijd verbouwd tot wijnbar. De naam ‘Cave des Amis’ is nog een verwijzing naar mijn vader. Hij beschouwde zijn klanten niet als nummers, maar als vrienden.”

Het resultaat mag er zijn. Vooraan is een cosy terras. Ook binnen is het heel gezellig. Zeker de wijnvaten als decoratie zijn origineel gevonden. Al is de mooiste plek toch wel het gedeeltelijk overdekt buitenterras achteraan, waar je uitkijkt op een groene oase. “We brengen de zuiderse sfeer hierheen. De vroegere tuinman van mijn ouders heeft de tuin heraangelegd in de geliefde stijl van mijn moeder. Hij heeft zelfs voor een petanquebaan gezorgd”, glundert Gino.

Europese selectie

In die sfeervolle omgeving geniet je van een goei glas wijn. “Het is een zeer precieze selectie. Via een rechtstreeks contact met de boeren importeren we de wijnen en champagne uit Frankrijk, Italië en Spanje. Uiteraard kan je die combineren met onze heerlijke tapa’s zoals charcuterie gesneden door een authentieke Berkel-snijmachine, artisanale kazen of ons gerechtje van de week. Op reservatie kan je ook vlees of vis op de grill komen eten.”

Cave des Amis, Antwerpsesteenweg 287, Kapellen. Di-zat: 12-22u. Tel.: 03 776 96 49. Instagram: winebar_cavedesamis.

