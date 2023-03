Het kon niet op voor invaller Jan Maas: zelf in de aanval en ‘mijn maat’ Van der Poel als winnaar

Woke-rel Arenberg besproken op college: “Er zijn belangrij­ke­re problemen om je in deze stad mee bezig te houden”

Dat de ‘woke-rel’ over de portrettenhal in de Arenbergschouwburg garant staat voor een stevig debat in de gemeenteraad van 27 maart, is een zekerheid. Maar de politieke meerderheid van N-VA, Vooruit en Open Vld zal er niet op crashen. De kwestie kwam vrijdag aan bod op het schepencollege. Met de boodschap van Vooruit dat er belangrijkere zaken zijn op te lossen voor de Antwerpenaar.