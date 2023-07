Het hele Pleintje gaat uit zijn dak bij Engelbewaarder

Op 1 augustus is het zover: enkel bewoners mogen nog parkeren in 333 Antwerpse straten. “Bijsturing nodig als onderne­mers en toerisme schade lijden”

Er is geen ontsnappen meer aan in Antwerpen: wie niet in het historisch centrum woont, mag daar vanaf dinsdag 1 augustus niet meer op straat parkeren. Ook niet op zon- en feestdagen. Tenzij je over een bijzondere vergunning beschikt. Maar wat verandert er precies? Stijgen of dalen de tarieven in openbare parkings? Wat denken sommige beroepsgroepen ervan? “Het wordt een dure zaak, waardoor we misschien niet meer elke klant kunnen helpen”, vreest elektricien Albert Depuydt.