Groene vrijwilligers zetten Ossendrecht in bloei: ‘Hondseind nu de mooiste straat van de gemeente’

Laatste­jaars Don Bosco Hoboken kapen belangrijk­ste prijzen weg op de GIP Awards

De leerlingen van Don Bosco in Hoboken hebben net als in 2022 de hoofdprijs gewonnen op de prestigieuze Vlaamse GIP en Young Researcher Awards. De GIP Awards, die op vrijdag 23 juni werden uitgereikt, zijn de belangrijkste prijzen in Vlaanderen voor eindwerken in het secundair onderwijs. Met hun marsrobot ‘S.S.P.R.IN.G en zonneboot ‘Free Willy’ wisten de zesdejaars uit de richting Industriële Wetenschappen de jury te overtuigen.