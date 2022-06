Groen-raadslid vraagt ‘s avonds en ‘s nachts verbod op robotmaaiers: “Gevaarlijk voor egels”

KapellenHet aantal egels in Vlaanderen is in tien jaar gehalveerd. Het stekelig dier is ook het meest gemelde verkeersslachtoffer onder de dieren op de Vlaamse wegen. Met de robotmaaier heeft het beestje er recent een nieuwe vijand bijgekregen. Op de gemeenteraad van maandagavond vroeg Christel Janssens (Groen) dat die automatische grasmaaiers in de avond en ‘s nachts verboden zouden worden.

De egel is een nachtdier. “Als egels of andere dieren ‘s nachts op zoek zijn naar eten in onze tuinen, terwijl de alsmaar populairdere robotmaaiers ‘s nachts het gras maaien, kunnen de dieren gewond raken en zelfs sterven”, vertelt Christel Janssens. “Daarom vragen we de gemeente in het politiereglement op te laten nemen dat die robotmaaiers ‘s avonds en ‘s nachts niet meer gebruikt mogen worden. Het is gevaarlijk voor egels en andere kleine dieren. Daarnaast willen we dat de gemeente oproept tot doorgangen tussen tuinen voor egels, zodat ze zich niet steeds over de weg moeten begeven, wat grote risico’s inhoudt.”

Sensibiliseren

“We delen uw bezorgdheid. Een dergelijk verbod op privaat domein kunnen we juridisch gezien momenteel echter niet opnemen in ons GAS-reglement. Dat beperkt zich momenteel enkel tot overlast. Het betreft ook voornamelijk het openbaar domein. Al is de Vlaamse overheid wel bezig met dat te verruimen met dierenwelzijn”, repliceert Luc Janssens (Open Vld), schepen voor Rechtszaken.

“Uiteraard kunnen we wel bewustmaken van het probleem. Dat hebben we eerder al gedaan in ons gemeentelijk magazine in september vorig jaar met een informatief artikel ‘egel versus robotmaaier, een ongelijke strijd’. In die lijn kunnen we dat misschien nog wel eens herhalen.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.