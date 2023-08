Groen licht voor windpark op grens van Zeeland en Brabant

Ook kapel van Volksabdij wordt ingericht voor Oekraïners: ‘Mensen helpen past in onze traditie’

OSSENDRECHT - Om 25 tot 30 Oekraïense vluchtelingen extra te kunnen huisvesten, wordt de kapel van De Volksabdij in Ossendrecht verbouwd. Het bisdom Breda en het Rijk stemmen hiermee in. In de hotelkamers verblijven al 64 Oekraïners.