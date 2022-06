Gloednieuwe toestellen op speeltuin bij Zinnialaan warm onthaald door kinderen

Kapellen Magisch circus strijkt neer in Hoogboom

Het betoverend circusgezelschap van ‘Circalissa’ heeft haar tent opgeslagen op de terreinen van zorginstelling Albe langs de Lobelialaan in Hoogboom (Kapellen). Na de twee namiddagvoorstellingen op woensdag geven de internationale artiesten nog shows op zaterdag en zondag, telkens om 14 en 16 uur. Een plek op de tribune kost 15 euro, de prijs voor een stoel in de loge bedraagt 20 euro en voor een golden seat moet je 25 euro neertellen. Kinderen jonger dan drie jaar betalen 5 euro. Tickets reserveren via e-mail naar loicmolla@hotmail.com of via 0474/81.46.89.

18:25