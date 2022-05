Gloednieuwe crèmerie in Kapellen schept artisanaal roomijs: “Ook voor honden hebben we ijsjes”

Voor Nathalie De Coster (33) is het ijssalon een compleet nieuwe uitdaging. In haar vorig leven was ze airhostess. “Toen ik twee kindjes gekregen had, besloot ik ermee te stoppen. Als stewardess ben je vele nachten van huis. Zelfs met een korte vlucht naar Malaga of Alicante ben je niet binnen een half uurtje terug moest er thuis een probleem zijn”, vertelt ze.

Grote vraag naar

Vanuit Herentals - vanwaar haar man Simon Vanneste (41) afkomstig is - verhuisde het gezin naar Kapellen, waar Nathalies ouders hun kleinzonen Jerôme en Arthur kunnen opvangen. “We vonden een leuk pand waar we iets mee wilden doen. Omdat er heel veel vraag naar ijs was in Kapellen, hebben we daar een opleiding voor gevolgd. En nu is ons nostalgisch crèmerieke een feit. De naam ‘Jerart’ is een samentrekking van Jerôme en Arthur”, verduidelijkt Nathalie. “Simon blijft fulltime steward, al gaat hij regelmatig bijspringen.”

Het roomijs van Cremerie Jerart is artisanaal. “We maken het zelf. Extra kleurstoffen gebruiken we niet. Vandaar dat ons pistache-ijs niet groen, maar bruin ziet. Naast de klassiekers bieden we steeds een bijzonder smaakje. Ook een sorbet en suikervrij ijs is te verkrijgen. We hebben ook ijsjes voor honden, die we in verschillende smaken laten leveren. Zelf hebben we twee honden. Daar hebben we eens ijsjes voor gemaakt. We kwamen op het idee ook deze viervoeters niet te vergeten in onze ijszaak. Vele baasjes vinden de hondenijsjes een fijn gegeven.”

Of het een grote carrièreswitch is van stewardess naar ijsverkoper? “Eigenlijk is de essentie hetzelfde: klantvriendelijk zijn. Zowel op het vliegtuig als hier in Cremerie Jerart ben je sociaal met mensen bezig. En het ijs maken is een beetje zoeken naar het juiste recept, maar dat lukt wel”, besluit Nathalie.

Cremerie Jerart, Dorpsstraat 48. Dagelijks open van 13-21u, met uitzondering van maandag.

Volledig scherm Nieuwe ijswinkel Jerart in Kapellen, waar er voor honden ook ijsjes te verkrijgen zijn. Hondenijs. © Tessa Kraan

Volledig scherm Nathalie en Simon in de gloednieuwe 'Cremerie Jerart'. Ook honden kunnen genieten van een ijsje © Tessa Kraan

Volledig scherm Cremerie Jerart © Tessa Kraan