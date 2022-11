Gemeentediensten openen vanaf 14 november in gloednieuwe gebouwen op centrale site Bruggeske

KapellenHet grootschalige nieuwbouwproject langs de Hoevensebaan in Kapellen is zo goed als klaar. Vanaf maandag 14 november kan je terecht op de site ‘Bruggeske’ voor alle diensten van het administratief centrum, het sociaal huis, het dienstencentrum en de vrijetijdsbalie.

De realisatie vormt het sluitstuk van de dorpsvernieuwing in Kapellen, waarvoor vijf jaar geleden het startschot werd gegeven. Drie gloednieuwe gebouwen zijn verwezenlijk op het Bruggeske, dat verwijst naar het historisch bruggetje dat er ooit lag over de ondertussen ondergrondse Kapellebeek. Gezien vanop de Hoevensebaan vind je links achteraan Hoghescote. De naam refereert aan de oudste naam van Kapellen. Het gebouw herbergt het nieuw administratief centrum uit drie verdiepingen, het autonoom gemeentebedrijf en het autonoom parkeerbedrijf.

Links vooraan pronkt ‘Hobome’. Die verwijst naar de oudst bekende naam van Hoogboom. Daar vind je 21 serviceflats van het Zorgbedrijf Antwerpen en de vrijetijdsbalie. Dat loket wordt het centrale aanspreekpunt voor alles wat te maken heeft met vrije tijd. Je kan op afspraak terecht of gewoon binnenlopen om bijvoorbeeld een vraag te stellen of een ticket te bestellen. De balie van de jeugd- en cultuurdienst in De Oude Pastorij aan de Dorpsstraat verdwijnt. Ook de Werkwinkel van de VDAB is er te vinden, al opent die pas 17 november.

Aan de rechterzijde vind je het Bruggeske. Op het gelijkvloers vind je het dienstencentrum ‘t Bruggeske. Je kan er terecht in de cafetaria, activiteiten, de pedicure of kapper. Een nieuwigheid is de wellness met een bubbelbad, waarvoor je moet reserveren via Zorgbedrijf Antwerpen. De bovenliggende etages bieden plek aan 48 serviceflats uitgebaat door Zorgbedrijf Antwerpen.

Volledig scherm Drie gloednieuwe gebouwen zijn te vinden op het Bruggeske © Gemeente Kapellen

Milieuvriendelijk

De drie gebouwen hebben een modern uitzicht, vooral door het vele hout, glas en binnenvallend licht. Ze zijn ook klimaatneutraal. Op het administratief centrum liggen zonnepanelen. De gebouwen zijn opgetrokken uit duurzame materialen. CO2 stoten ze niet uit, want ze zijn net als zaal LUX uitgerust met een installatie die grondwater oppompt uit de onderste grondlagen op een diepte van zo’n zestig meter. Via een warmtewisselaar wordt dat water in de zomer verwarmd om de gebouwen te koelen en in de winter gekoeld om te verwarmen. Het gebruikte water wordt daarna opnieuw in dezelfde grondlaag gepompt. Al het afval wordt trouwens ondergronds gesorteerd, samen met naburig woonzorgcentrum Zonnewende.

Eén centraal telefoonnummer

Daarheen verhuizen de gemeentelijke diensten grotendeels in de week van 7 november. Het administratief centrum is op 9 november gesloten en is die dag ook niet telefonisch bereikbaar. Het onthaal blijft voor de rest wel geopend tijdens de reguliere openingstijden. Voor zeer dringende vragen kan je daar telefonisch of fysiek terecht. Het dienstencentrum is op 9 november open tot 14 uur, maar is gesloten op donderdag 10 november.

Vanaf 14 november kan je terecht bij het Bruggeske. De centralisatie streeft naar een betere dienstverlening. Je kan uitsluitend op afspraak terecht bij het nieuwe administratief centrum. Als je arriveert in het administratief centrum, kan je aanmelden op drie manieren: via een ticketzuil, via de onthaalbalie of via je smartphone. Je ontvangt dan een volgnummer. Dat leidt je naar de juiste wachtruimte, waar je plaatsneemt en jouw beurt afwacht. Als het aan jou is, wordt jouw volgnummer weergegeven op het scherm boven de juiste balie. Welzijn (balies A) en Burgerzaken (balies B) op het gelijkvloers tellen respectievelijk drie en vijf balies, terwijl Ruimte & Wonen (balie C) op de eerste verdieping er eentje heeft. Vrij binnenlopen kan nog wel om aan het onthaal bijvoorbeeld een rijbewijs af te halen.

Het administratief centrum is open op maandag (9-13u; 16-19u), dinsdag-donderdag-vrijdag (9-13u) en woensdag (13-17u). De vrijetijdsbalie is maandagavond gesloten, maar heeft verder dezelfde openingsuren als het administratief centrum. Het dienstencentrum is op weekdagen dagelijks geopend van 9 tot en met 17 uur. De cafetaria opent een uurtje later. Vanaf 7 november kan je de gemeente bereiken op één centraal telefoonnummer 03 670 29 50 op maandag (9-19u), dinsdag-donderdag (9-17u) en vrijdag (9-13u).

Ondergrondse parking

De zone rond de drie gebouwen is autovrij. Je kan wel ondergronds parkeren onder de nieuwe gebouwen bij parking Mercator 1, die uitgerust is met laadpalen voor elektrische of hybride voertuigen. De parking is betalend. Dat kan uitsluitend cahsless aan de betaalautomaat aan de ingang van het dienstencentrum of aan de slagboom. Wie het administratief centrum bezoekt, krijgt een halfuur gratis parkeertijd. Je kan ook parkeren op de parking Watertoren langs de Kerkstraat. Het ondergrondse deel, dat later de naam Mercator 2 krijgt, wordt op termijn eveneens betalend. Bovengronds blijft de Watertoren een parking voor kortparkeren met een parkeerschijf.

Binnenrijden (tussen 6 uur en 24 uur) en naar buiten rijden (24/24u) doe je via de Hoelenweg, die verwijst naar de Kapelse fotograaf Frans Hoelen, die aan het begin van vorige eeuw ontelbare foto’s en ansichtkaarten maakte van dorpsgezichten in Kapellen. De straat rondom de drie gebouwen zelf heeft de toepasselijke naam ‘Bruggeske gekregen’. En tot slot is het paadje tussen het nieuwe plein en de Sint-Jacobuskerk gedoopt tot het Kerkepad.

Rondleiding

De opening van de nieuwe gemeentediensten zal ook gepaard gaan met een nieuw logo en een bijpassende huisstijl. Wie trouwens eens een rondleiding wil krijgen op de nieuwe site, is welkom op zondag 20 november van 10 tot en met 15 uur. Gratis inschrijven kan in de webwinkel van de gemeente.

