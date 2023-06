Geen sprake meer van ontbrekende schakel in fietsostrade, fietsers moeten nog wel maand wachten

HERBELEEF. Kroeg in Schoten ontploft nadat Alderwei­reld met wereldgoal titel aan Antwerp bezorgt

Het café ‘Den Ouwen Tijd’ in Schoten daverde zondagavond op haar grondvesten. Een meute Antwerp-supporters zag haar lievelingsclub voor het eerst in 66 jaar kampioen spelen. Het dak ging eraf wanneer Toby Alderweireld de bloedstollende titelstrijd in extremis besliste met een pegel tegen Genk. “Ik vrees dat ik morgen met een houten kop zal moeten gaan werken”, lacht de hevig vierende Hans Van der Schueren (47). Onze reporter was getuige van de intense rollercoaster vol emoties in de volkskroeg.