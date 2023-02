Gedaan met kilometers omrijden: provincie mag eindelijk ontbrekende schakel in fietsostrade wegwerken

Op de F14 ontbreekt nog anderhalve kilometer fietspad tussen Vloeiende in Kapellen enerzijds en het station Sint-Mariaburg (Schriek) in Ekeren anderzijds. In 2014 deed de provincie Antwerpen de eerste aanvraag om dat aan te leggen. De vergunning kreeg de provincie ook van de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar. Een vrouw die vlak naast het aan te leggen fietspad woont, vreesde echter inkijk in haar tuin, aangezien ook tien hoogstammige bomen en een houtkant van zo’n duizend vierkante meter zouden moeten wijken voor de plannen. De buurtbewoonster ging in beroep bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen, die de verleende vergunning vernietigde in mei 2017. Hetzelfde lot ondergingen de twee daaropvolgende verleende vergunningen.