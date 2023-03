Fokker Elmo donderdag weer 24 uur plat om betere verhuisbonus vanuit Hoogerheide af te dwingen

HUIZEN­JACHT. De Antwerpse wijk Sint-An­dries, het creatieve hart van de stad: “Een gereno­veerd apparte­ment vanaf 300.000 euro”

Op zoek naar een nieuwe stek of gewoon nieuwsgierig naar wat de huizen tegenwoordig kosten in Vlaanderen en waar iedereen wil wonen? Wij gaan elke week op onderzoek met een lokale immomakelaar. Deze week: de wijk Sint-Andries in Antwerpen, een volkse, karaktervolle buurt, waar je maar beter niet te lang wacht als je je slag wil slaan op de woningmarkt. “Het Zuid wordt onbetaalbaar, dus schuiven kopers op naar Sint-Andries.”