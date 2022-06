Fietsbieb houdt inzameling van kinderfietsen

Kapellen Groen-raads­lid vraagt ‘s avonds en ‘s nachts verbod op robotmaai­ers: “Gevaarlijk voor egels”

Het aantal egels in Vlaanderen is in tien jaar gehalveerd. Het stekelig dier is ook het meest gemelde verkeersslachtoffer onder de dieren op de Vlaamse wegen. Met de robotmaaier heeft het beestje er recent een nieuwe vijand bijgekregen. Op de gemeenteraad van maandagavond vroeg Christel Janssens (Groen) dat die automatische grasmaaiers in de avond en ‘s nachts verboden zouden worden.

21 juni