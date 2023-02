Extra geld voor Woensdrechtse verenigingen die in de problemen dreigen te komen door energierekening

ANTWERPEN “3.000 kilometer stappen met gevaarte van 3,5 ton”: Antwerps ‘Landschip’ arriveert na maandenlan­ge trektocht in Grieken­land

Een gevaarte van drie en een half ton drieduizend kilometer lang voort sjouwen in een pelgrimstocht van negen maanden lang door negen verschillende landen. Dat is het engagement dat het Antwerpse kunstenaarscollectief TimeCircus aanging om het startschot te geven de Griekse kuststad Elefsina als culturele hoofdstad van Europa. “De reis was belangrijker dan de bestemming, we wilden de lokale bevolking inspireren en dikwijls is dat ook gelukt.”

