Ex-politieman ‘Gorilla’ veroordeeld tot 30 maanden cel in drugsdossier

Independer Aangereden nadat je hard moest remmen door de laaghangen­de zon: wie is er dan aansprake­lijk?

Deze week mogen we flink wat zon verwachten. Dat doet deugd, maar het levert ook extra risico's op wanneer je de baan op moet. Immers, de zon hangt tijdens de winterperiode laag, wat de zichtbaarheid tijdens het autorijden serieus bemoeilijkt. Een kop-staartbotsing is dan snel gebeurd. Bepalen wie aansprakelijk is voor de schade kan dan moeilijk zijn. Independer.be zet daarom vier mogelijke botsingen - en hun gevolgen - op een rij.

6 februari