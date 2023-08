Er moet meer lol gemaakt worden in Putte

Automobi­list (87) overleden nadat hij inrijdt op gevel Colruyt in Ekeren

Een 87-jarige man is woensdagochtend overleden na een zwaar ongeval in Ekeren. Om nog onduidelijke redenen reed de chauffeur tegen de gevel van de Colruyt in de Kloosterstraat. Er wordt rekening mee gehouden dat de automobilist onwel werd.