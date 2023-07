En plots zit er een koe in een zwembad...

“Deze uitgebroken koe heeft ons vrijdagavond flink bezig gehouden”, klinkt het in een bericht op sociale media. .” De koe had mogelijk ook last van de warmte en was in een ongebruikt zwembad gesprongen. Het bad werd deels leeg gepompt en met medewerking van de firma Algrocon werd de koe uit het zwembad gelicht en terug in zijn weide gezet. En de koe die hield er enkel een nat pak aan over.”