Eerste Indië-herdenking op Thaliaplein na verplaatsing monument: ‘Blij met komst veteranen’

Openings­uren van Schotense bibliothe­ken veranderen vanaf 1 september

Vanaf 1 september zal de Braembibliohteek in Schoten op donderdag enkel open zijn van 10 tot en met 13 uur via het concept van de doe-het-zelf-bib. Ook het UiTPUNT is enkel op die uren geopend op donderdag. Vanwege die verandering zal de bib in wijk Deuzeld op maandag sluiten en in plaats daarvan open zijn op donderdag van 13 tot 17 uur.