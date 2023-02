Eerste goud op de WK veldrijden is binnen voor Nederland, op de mixed relay: ‘Je kunt wel zien dat Gerben er verstand van heeft’

Antwerpen/Wilrijk “Dood aan S.”: drugsmaf­fia viseert Antwerps koppel en ontvoert per vergissing onschuldi­ge buurman

De Antwerpse politie heeft donderdagochtend rond 5 uur twee Nederlanders (20 en 25 jaar) gearresteerd die op het punt stonden een aanslag te plegen tegen een woning op de Boomsesteenweg in Wilrijk. De bewoner en zijn partner zijn sinds enkele weken aangeschoten wild in het drugsmilieu. Criminelen ontvoerden per vergissing zelfs een onschuldige buurman om hun verloren lading cocaïne te recupereren.

